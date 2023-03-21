الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصول أول معدة نووية طويلة الأجل إلى ميناء الضبعة التخصصي

وصول أول معدة نووية
وصول أول معدة نووية طويلة الأجل

أعلنت هيئة المحطات النووية، وصول أول معدة نووية طويلة الأجل "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى ميناء الضبعة التخصصي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة نشر عبر  صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه في إطار الخطوات التنفيذية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core" والتي تختص بالوحدة النووية الأولى، حيث يأتي هذا الإنجاز بعد إتمام عمليات الفحص والتفتيش والتي تمت في أكتوبر الماضي للتأكد من إتمام عملية التصنيع بمصنع شركة تاجماش "TYAZHMASH JSC" بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية.

يأتي ذلك بعد قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الميناء البحري التخصصي بالضبعة ليكون مخصصا لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، وأيضا استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بتشغيل الميناء.
جدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل والتي من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل هي أحد المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي يتم إنشاؤه بموقع الضبعة ليعبر عن أدق وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي لتضمن التشغيل الآمن والمستمر للمحطة الضبعة النووية
ويتم نقل المصيدة عن طريق البحر على متن سفينة بحرية مخصصة لهذه المصيدة، التي يبلغ وزنها تقريبا 800 طن، وطولها 6 أمتار.

وكان مصنع تياغماش الروسي، قد أعلن أن أول قطعة نووية مخصصة لمفاعل الضبعة المصري تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم 7 مارس الجاري، وهي في طريقها إلى مصر.

أول معدة نووية وصول أول معدة نووية مصيدة قلب المفاعل النووي ميناء الضبعة التخصصي ميناء الضبعة

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وصول أول معدة نووية طويلة الأجل إلى ميناء الضبعة التخصصي

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