خريطة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية على المحافظات غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، والذي سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت منار غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يتوقع أن يشهد غدًا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

ونصحت المواطنين قائلًة: "مش عايزين ننخدع بشكل كبير في درجات الحرارة في فترة النهار، وننسي أن فترة الليل ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، لذا إذا حاوّل البعض تخفيف ملابسه يكون بالنهار، وفي فترات الليل الالتزام بارتداء ملابس شتوية، لأننا سنظل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خاصًة في الأيام التي سيكون فيها نشاطا للرياح، لذا تخفيف الملابس ليس هذه الفترة لأننا سنظل نشهد عدد من التقلبات الجوية، ورياح حادة وسريعة".

وأكدت أنه يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترات النهار حتى لا تزود شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، حفظًا على المواطن من الشعور بالعطش أو ارتفاع درجات الحرارة التي تصيب البعض من الناس بـ"ضربة شمس".

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فهي كالآتي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.