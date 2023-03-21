الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«راح يهرب داس عليه».. القبض على سائق صدم زميله بالونش فى الجيزة

حبس
حبس

لقى سائق مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، دهسه سائق ونش بعد مشادة كلامية بينهما في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشروق، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من «رضا. ح» 50 سنة، سائق بشركة الدخيلة، بوفاة زميله سائق بذات الشركة، إثر إصابته بكسر فى الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، نتيجة اصطدام سائق سيارة ونش عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتوفى بدائرة القسم، وعند محاولة سائق الونش الهروب عقب المشادة الكلامية صدم المتوفى.

ألقي القبض على السائق المتهم، ويدعى «عبدالحميد. ح» 30 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

 

دهسه سائق ونش منطقة العجوزة محافظة الجيزة مباحث العجوزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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