فيريرا يغيب عن مران الزمالك

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في كأس الرابطة.

ويغيب عن الفريق كل من محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل تحت قيادة روي فيتوريا.

ويغيب أيضا كل من حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ومحمد حسام "بيسو" للتواجد مع المنتخب الأولمبي لخوض مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وفي نفس الوقت، يغيب التونسي سيف الجزيري للانتظام في منتخب بلاده لخوض مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليودع الأبيض بعدها بطولة دوري الأبطال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.