رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية يوم الوفاء والتقدير للمرأة المصرية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، احتفالية يوم الوفاء والتقدير للمرأة المصرية، والتي نظمتها كلية الآداب لتكريم عدد من الأمهات بالهيئة التدريسية، والهيكل الإداري، وأمهات الطلاب المميزين في البرامج التعليمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، والدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والأمهات المكرمات والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

في بداية كلمته أكد رئيس الجامعة على دور المرأة المصرية الرائد فهي تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبناءها فهي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل مالديها من أجلهم، مهنئاً جميع الأمهات المكرمات من عضوات هيئة التدريس والإداريات وأولياء أمور الطلاب الفائقين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى الدكتور خالد عمران في كلمته على دور أمهات مصر الرائدات في دعم البناء الأسري، الذي يشكل المجتمعات، كونها المعلم الأول للأبناء، وأثرها الهام في الحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة، وتكوين شخصيتهم على أسس من التربية السليمة والصحيحة والقيم الإنسانية طبقاً لتعاليم الأديان السماوية السمحة، موجهًا تحية إجلال وتقدير لأمهات الشهداء ممن وصلوا إلى أعلى مراتب التضحية والفداء بتقديم فلذات أكبادهم فداءً للوطن وحمايةً له.

وأشار الدكتور محمد توفيق إلى أن الاحتفالية تقام للعام الثالث على التوالى بعنوان "يوم الوفاء والتقدير للمرأة" بوجه عام وليست بشكل خاص، داعياً جميع الطلاب والطالبات بالاجتهاد فى حياتهم العلمية والعملية، والوصول إلى أعلى درجات النجاح، لإدخال البهجة والسرور فى نفوس أمهاتهم، ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة لمصر بالمستقبل.

وأوضح الدكتور كريم مصلح أن تنظيم الاحتفالية في إطار حرص إدارة الجامعة تكريم المرأة والأم المصرية، والتي استطاعت صنع أجيال واعدة ونماذج مشرفة لمصر في جميع القطاعات والمجالات، مشيراً إلى أنه تم خلال الاحتفالية تكريم القيادات النسائية بالجامعة، والعاملات البالغين السن القانونية بكلية الآداب، بجانب تكريم أمهات أوائل الطلاب على مستوى أقسام الكلية، وأمهات الطلاب ذوي الإعاقة بالكلية.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الدينية والفنية والإنشاد الديني، بالإضافة إلى أنه تم عرض اسكتشات فنية.