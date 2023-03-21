الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الفرنسية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن الفلسطينيين مشينة

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

قالت الخارجية الفرنسية إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش» بشأن الفلسطينيين مشينة وغير مسئولة. 

وكان قد أدلى «بتسلئيل سموتريتش» بإنكار وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، وهو ما تسبب في أزمة كبرى.

الرد المصرى: نصرية تنكر حقائق التاريخ

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وشدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر السفير أبوزيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.

إسرائيل مصر فرنسا فلسطين هوية

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