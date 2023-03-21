الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة وعاملان يتاجرون فى الشابو بسوهاج.. والمحكمة تعاقبهم

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاملين وربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين.

كما عاقبت المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعتهم على المتعاطين من أصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج معاقبة السجن المشدد جوهر الميتامفيتامين الشابو

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يوم المرأة المصرية

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