ضبط 1700 كيلو كبدة مجمدة مجهولة المصدر فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الطب البيطري بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بكفر الدوار، أسفرت عن ضبط 100 كرتونة كبدة مجمدة، بإجمالي 1700 كجم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة