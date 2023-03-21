الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وزير التعليم العالى: توفير احتياجات 120 مستشفى جامعيًا قريبًا

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، موضحا أن مصر لديها 120 مستشفى جامعيا، وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من كل الاحتياجات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، أثناء مواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.

وأكد التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الشراء الموحد، لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كاف بالمنشآت الطبية، خاصة أن المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية بها 35 ألفا و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، وبها 321 ألفا و250 ما بين أستاذ وأستاذ مساعد، متابعا: "تم إجراء 1.5 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذا مهارة خاصة".

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن خطوات تطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، تبدأ خطة التطوير بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات، ليكون هناك ملف طبي واحد للمريض لسهولة الحصول على الخدمة والمتابعة الدقيقة، إضافة للتشخيص عن بُعد، ووفقا للإحصائيات تم عمل أكثر من 250 ألف حالة تشخيص عن بُعد وأكثر المحافظات استفادة من هذه الخدمة محافظة الوادى الجديد.

ولفت عاشور إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بشكل كامل لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للتوقيت الزمنى المتبع، إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأكد الوزير أن هناك عدة مداخل لحماية الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا، لافتا إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه وفقا للجنة المشكلة التى أصدرت عددا من التوصيات بشأنهم، منها حقهم فى شغل الوظائف الإدارية الشاغرة بالجامعات التكنولوجية وفقا للإعلان والمحددات من الجامعات واجتياز الاختبارات، إضافة لحقهم فى شغل الوظائف الإدارية بالجامعات الأهلية وفقا للمحدات، وحقهم أيضا فى التقدم على موقع البوابة الإلكترونية أسوة بأقرانهم من الحاصلين على الليسانس والماجستير، وأخيرا تيسير حصولهم على درجة الدكتوراه بالمراكز البحثية المختلفة.
 

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وائل لطفي

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