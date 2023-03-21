«الحوار الوطنى» يهنئ سيدات مصر بعيد الأم: مربية الأجيال وركيزة المجتمع الفاضل

هنأت إدارة الحوار كل أمهات مصر في عيدهن الموافق اليوم 21 مارس، مؤكدة أن الأم هي مربية الأجيال والركيزة الأساسية لبناء مجتمع فاضل، فهي المعلم الأول وصاحبة التضحيات من أجل سعادة واستقرار أسرتها.

في سياق آخر، أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر بعنوان "بيئة آمنة للنساء"، في إطار مشروع بيئة آمنة للنساء بالتعاون مع هيئة “فريدريش إيبرت الألمانية”.

وناقش المؤتمر العديد من المحاور، منها ورقة عمل حول "آليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم“، دور السلطات التنفيذية في حماية الضحايا وأهمية وجود مساحات آمنة لتلقى الشكاوى والبلاغات، والإشكاليات النفسية الناجمة عن فقدان الحماية والأمان، وإشكاليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم، وماهي المعوقات القانونية والإجرائية الخاصة بالإبلاغ، قام بإدارة الجلسة الأولي بالمؤتمر المستشار معتز أبوزيد- القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، والجلسة الثانية قام بإدارة الحوار بها أحمد أبوالمجد- المحامي والباحث الحقوقي.

في البداية، تحدثت عزة سليمان، رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وتحدثت عن أهمية إيجاد آليات أفضل للإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وتعديل الإجراءات الخاصة بذلك، موضحة أننا نحتاج إلى خلق جسر من الثقة بين النساء وجهاز الشرطة لأنه الجهاز المعني كجهة تنفيذية.

وأضافت: «قمنا بالمشاركة فى إعداد قانون موحد لمناهضة العنف وقامت النائبة نشوي الديب بتبنيه والحصول على توقيعات أكثر من 60 عضوا وعضوة بمجلس النواب لطرحه بعد ذلك على اللجنة التشريعية بالمجلس».

ريتشارد بروبست، الممثل المقيم مؤسسة فريدريش، قال: «مجالات عمل المؤسسة يتوافق مع عمل وأهداف مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونعمل سويا فى مشروع بيئة أمنة للنساء».

وقال محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي: «هناك تطور ملحوظ فى البنية التشريعية خلال العشر سنوات الماضية فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية النساء، منها التشريعات التى تجرم التحرش الجنسي وتجريم ختان الإناث».