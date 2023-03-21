الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

قدموه قربانًا لفتح مقبرة أثرية.. إحالة أوراق متهمين بقتل شخص في سوهاج إلى المفتي

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهمين "م.ع.ا" و"ا.ع.ا" إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 22 مايو للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع.ا". بدائرة مركز سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بالبحث عن الآثار فى مقبرة بالجبل وقررا ذبح المجنى عليه للعثور على الآثار، حيث قام المتهم الثانى باستدراجه إلى مكان الواقعة وعندما حاول المجنى عليه الهرب أطلقا عليه النار من سلاح نارى كان بحوزتهما وفرا هاربين

 

 وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

جنايات سوهاج مركز سوهاج محكمة مفتى الجمهورية

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