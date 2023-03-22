الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

3 مدن جديدة تكرم الأمهات المثاليات 2023

تكريم
تكريم

نظم جهاز مدينة الصالحية والنوبارية وبني سويف الجديدة الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات تزامنًا مع احتفالات عيد الأم وذلك تحت رعاية أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 

جهاز الصالحية  

وفي نفس السياق وأوضح خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية، في تصريحات صحفية له أن دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن.. مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم.. فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربي وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأعلن رئيس الجهاز أن لو بيده لأعطى كل سيدات الصالحية الجديدة لقب الأم المثالية الذي تستحقه كل منهن لما تقدمه من رعاية واهتمام بأبنائها.. حيث قدم التهنئة لكل الأمهات.

دعا رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن المرأة  دور قوي خلال الفترة المقبلة بأن تعمل على ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان المقبل.

جهاز بني سويف 

وفي نفس السياق أعلن المهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أنه نظم جهاز مدينة احتفالية لتكريم الأم المثالية تضامنا  الزميلات العاملات بالجهاز تضامناً مع الاحتفال بعيد الأم وتقديرًا لجهوده موظفات الجهاز المتميزات في العمل حيث أقيم الحفل تحت رعاية رئيس الجهاز وبإشراف إدارة العلاقات العامة بقيادة  طارق على خالد والمهندسة عبير طه ممثلة إدارة تكافئ الفرص لتكريم الموظفة المثالية و الأمهات العاملات بالجهاز و قد شارك بالحضور كل من المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز والمحاسب راضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعدد كبير من السيدات الفضليات العاملات بالجهاز.
 

جهاز النوبارية الجديدة

وفي ذات السياق كرم الدكتور المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس الجهاز مدينة النوبارية الجديدة الأمهات المثاليات من العاملات بالجهاز تقديرًا لدورهم الكبير وبمجهودهم المضاعف لتكوين أسرة تكون نواة المجتمع الراقي والحفاظ علي مكتسبات العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهد في عملهم ارتقاء بالمدينة.

وإذ يؤكد جهاز المدينة تقديره الكامل لدور أمهاتنا العظيم وكل عام وكل أن في المدينة وفي وطننا الحبيب مصر بخير وسعادة.

تكريم الأمهات اجهزة 2023 الأمهات المثاليات السويف الصالحية الجديدة النوبارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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