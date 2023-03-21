نقيب الصحفيين يشيد بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات

أشاد نقيب الصحفيين خالد البلشي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل وعددهم 85 غارما وغارمة، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 أمس الأول الإثنين.

وقال البلشي فى تصريحات لمحرري النقابة فى أول أيام عمله رسميا: «سعدت جدا بقرار الرئيس السيسي، وهو قرار إيجابي جدا، وأتمني أن يمتد هذا الفيض للإفراج عن الزملاء الصحفيين أيضا قبل شهر رمضان المبارك».

واجتمع نقيب الصحفيين خالد البلشي، فى أول أيام عمله بعد فوزه بمقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت الجمعة الماضية، مع موظفي النقابة، مطمئنا إياهم بأنه لن يكون هناك مشكلات، والمشكلات الموجودة سنحاول حلها معا، ومكتبي مفتوح للجميع.

وأضاف البلشي خلال لقائه بموظفي النقابة اليوم: «أتمني نتعاون مع بعض، وأؤكد لكم أن كل الشكاوى والمطالب لابد أن تكون محل نظر».

وأكد على ضرورة إعادة النقابة لتكون بيتا للصحفيين مرة أخرى، مطالبا بأن يتم وضع خطة اليوم لإعادة الكراسي فى أدوار النقابة من جديد، تسهيلا على الزملاء كبار السن خلال تواجدهم في مقر النقابة.

وبدأ الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الثلاثاء، ممارسة مهام عمله من مقر نقابة الصحفيين بعد فوزه بمقعد النقيب في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي.

وأجرى البلشي جولة داخل أدوار النقابة والتحدث مع الموظفين والزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وقرر البلشى تكليف مدير عام النقابة بإعادة مقاعد الاستراحات لجميع طوابق المبنى.