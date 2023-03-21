المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهمين «ك.ع» و«ه.ع» و«م.ج» و«م.ن» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتم ضبط 18 كيس شابو بحوزتهم وسلاح أبيض بحوزة المتهم الأول وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.