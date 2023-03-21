بعد تألقه وانضمامه لمعسكر المنتخب.. الأهلي يكافئ «كهربا»

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خبرا سارا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعد الجلسة الأخيرة التي جمعت بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط.

وكشف مصدر مسؤول بالجزيرة أن مدير الكرة أخطر كهربا بموافقة الخطيب على صرف مكافأة خاصة له بعد تألقه في لقاء القطن وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي.

وأضاف المصدر أنه وفقًا للائحة الداخلية للفريق الأول يحصل كهربا على مكافأة خاصة بعد تسجيله 3 أهداف، وعلى 7 ألاف جنيه عن كل هدف يحرزه في المباريات التي يشارك فيها مع الفريق.

في المقابل كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول النادي الأهلي، ملامح قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي عقب اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ووضع كولر 5 لاعبين على قائمة الراحلين عن صفوف فريق الأهلي بشكل نهائي بقرار من كولرعلى أن يحسم مصير باقي اللاعبين مع نهاية الموسم.

وأخطر كولر إدارة الكرة خلال الجلسة التي جمعت بينهم قبل سفره إلي مسقط رأسه بسويسرا بعدم رغبته في استمرار الخماسي ميكيسوني و أيمن أشرف وبرونو سافيو ورامي ربيعة، بشكل نهائي، لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في صفوف الفريق الأحمر بخلاف الموافقة على احتراف اليوديانج.

وحرص المدير الفني خلال حديثه مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب على التأكيد أن سبب الخسارة بخماسية من صنداونز هو عدم تقديره لبعض الأمور بشكل منطقي سواء في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي، بالإضافة إلى عدم السفر بشكل مبكر إلى جنوب أفريقيا.