«التخطيط»: التوقعات المستقبلية للبطالة تتراوح بين 8.3% و8.6%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مراجعة التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة لتتراوح في المتوسط بين 8.3% و8.6% خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2023 و2024.

وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إنه فيما يتعلق بنسبة المشاركة فى سوق العمل، فقد ارتفع أيضًا بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2022 بواقع 0.1% لتبلغ 42.8% مقارنة بنسبة 42.7% فى الربع السابق، موضحة أن معدل مشاركة الذكور تراجع فى الربع الرابع ليبلغ 68.5% مقارنة بنسبة 69.6% خلال الربع السابق، بينما ارتفع معدل مشاركة الإناث فى النشاط الاقتصادى خلال الربع الرابع من عام 2022 ليبلغ 15.1% مقابل 14.4% فى الربع الثالث من عام 2022.

وأضافت أن حجم قوة العمل ارتفع بواقع 0.3% لنحو 30.344 مليون فرد فى الربع الرابع من 2022 مقارنة بحجم 30.264 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2022، وقد كان ذلك مدعومًا بارتفاع عدد المشتغلين بمقدار 145 ألفًا مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 65 ألفًا، مما أدى إلى زيادة إجمالى القوى العاملة بمقدار 80 ألفًا.

وحول التوقعات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، أشارت وزارة التخطيط إلى أن المؤسسات الدولية قدرت نمو الاقتصاد المصري في المتوسط بنحو 4.2% للعام المالى الحالى 2022-2023، وكان صندوق النقد الدولى قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% فى عام 2023، مقارنة بمعدل 5.4% العام الماضى، وقد توقع الصندوق فى أكتوبر الماضى أن تنو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.6% خلال العام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل البطالة إلى 7,2٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2022 بانخفاض 0,2٪ عن الربع السابق من عام 2022.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.344 مليون فرد مقابل 30,264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,133 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,200 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,144 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 145 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 65 ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 80 ألف فرد.

سجل عدد المتعطلين 2.185 مليون متعطل بنسبة 7,2% من إجمالي قوة العمل (1.194 مليون ذكور، 991 ألف إناث) مقــابـل 2,250 مليون متعطل في الربع الثالث 2022 بانخفاض قـدره (65) ألف متعطل بنسـبة 2,9 ٪، وبانخفاض قــدره 15 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7٪.