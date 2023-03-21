«CNN»: زيارة كيشيدا لأوكرانيا تظهر الانقسامات في شمال شرق آسيا تجاه الحرب

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى كييف اليوم في زيارة مفاجئة لإظهار الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، فيما أشادت أوكرانيا بالزيارة واصفة إياها بالتاريخية وتدل على تضامن وتعاون قوي بين البلدين بحسب نائبة وزير الخارجية الأوكراني الأولى أمينة جبار.

وأوضحت شبكة «سي إن إن» (CNN) الأمريكية في تقرير اليوم عبر موقعها الالكتروني أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جاءت بشكل مفاجئ للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك بعد يوم من لقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وغادر كيشيدا الهند مباشرة لكييف حيث التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي لم ترفض بلاده أيضا الحرب الروسية في أوكرانيا بحسب التقرير.

وبحسب قناة "NHK" اليابانية العامة، تعد هذه الزيارة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء ياباني دولة أو منطقة تشهد قتالًا مستمرًا منذ الحرب العالمية الثانية وستكون هذه أول زيارة لأوكرانيا يجريها عضو آسيوي في مجموعة السبع وأول زيارة لحليف للولايات المتحدة في المنطقة.

حرب أوكرانيا تعمق الانقسام في آسيا

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الزيارات المزدوجة التي قام بها كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج تؤكد على الانقسامات العميقة في شمال شرق آسيا تجاه الحرب في أوكرانيا، حيث تعهدت اليابان بتقديم مساعدات كبيرة لكيف، بينما تظل الصين صوتًا وحيدًا يدعم بوتين المعزول عالميًا.

وفي مواجهة إصرار الصين المتزايد وانتشارها العالمي، عززت اليابان والولايات المتحدة من التقارب في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني والاستخباراتي الإقليمي، واليابان هي أيضًا عضو في المجموعة الرباعية، وهي مجموعة غير رسمية تركز على الأمن والتي تشمل الهند وأستراليا والولايات المتحدة بحسب "سي إن إن".

أجندة رئيس وزراء اليابان في أوكرانيا

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن زيارة كيشيدا لأوكرانيا كانت بناء على دعوة من زيلينسكي، وإن كيشيدا سيعود إلى اليابان يوم الخميس.

وذكر البيان أن كيشيدا "سينقل بشكل مباشر تضامننا ودعمنا الثابت لأوكرانيا خلال الزيارة وسيؤكد رفض اليابان الصارم للعدوان الروسي على أوكرانيا".

وفي الشهر الماضي ، عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو، تعهدت اليابان بتقديم 5.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وهو ما يضاعف أربع مرات مساهمات طوكيو السابقة.

قال كيشيدا في ذلك الوقت: "إن العدوان الروسي على أوكرانيا ليس مجرد مسألة أوروبية، ولكنه تحد لقواعد ومبادئ المجتمع الدولي بأسره".

وأثناء زيارته لنيودلهي يوم الاثنين، أعلن كيشيدا عن خطة جديدة لاستثمار 75 مليار دولار في المحيطين الهندي والهادئ، ويُنظر إلى هذا القرار على أنها محاولة لتعميق العلاقات مع دول في جنوب وجنوب شرق آسيا ومواجهة نفوذ الصين بحسب "CNN".

ويأتي وصول الزعيم الياباني إلى أوكرانيا في أعقاب زيارة الدولة المثيرة للجدل التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى روسيا، وهي الأولى له منذ بدء الغزو، لكن الولايات المتحدة وجزء كبير من أوروبا، ينظر إلى وجود الزعيم الصيني في موسكو على أنه تأييد قوي لبوتين في وقت ينفد فيه جيشه من الإمدادات ويعاني الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية.