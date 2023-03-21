خلال زيارته إلى كوبنهاجن.. شكرى يلتقى سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، كارين إيليمان سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، وذلك في إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس.

وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن شكري استهل اللقاء بتهنئة إيليمان على توليها مهام منصبها في يناير الماضي.

التعاون بين مصر والدول النوردية

وأعرب عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس في ضوء العلاقات الودية والتقليدية التي تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة في تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التي حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد.

وكذلك، عبر شكري عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النوردية والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية، مثل ميرسك وسكاتك في مصر، خاصة في مجال الانتقال الأخضر.

وتناول اللقاء أيضًا عددًا من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد.

من جانبها، حرصت السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

وأشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر، الذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

وأكدت إيليمان الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول المجلس النوردي ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكًا محوريًا في الشرق الأوسط.