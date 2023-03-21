زيارة الرئيس الصينى لموسكو.. وساطة لحل الأزمة الأوكرانية أم تعاون عسكرى؟

أكد نادر رونج هوان الكاتب والباحث السياسي الصيني، أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الزيارة رحلة للصداقة والتعاون والسلام، ويعزز الشراكة بين الصين وروسيا، وهو ما سيخدم شعبي البلدين، ويساعد على تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم كله، موضحاً أن موقف الصين واضح وهو موقف حيادي، ويدعو إلى السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، بين روسيا وأوكرانيا والعمل على وقف إطلاق النار.

الصين تسعى للسلام والحوار

وأكد الباحث السياسي، أن الصين تسعى للسلام والحوار، وتدعو كل الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سلمي عبر الحوار، كما يمكن أن نراجع تاريخ النزاعات والحروب، والتي تنتهي بالتفاوض والحوار، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والحرب، لأن استمرار الحرب يزيد من الخسائر والتكاليف.

ترحيب من روسيا وأوكرانيا لمقترحات السلام الصينية

وأوضح الباحث الصيني، أن هناك ترحيبًا من روسيا وأوكرانيا لمقترحات السلام الصينية، وهو ما يثبت أن موقف الصين يدعو إلى السلام الدولي، لافتًا إلى أن بكين مؤهلة لقيادة الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية الروسية، موضحاً أن الصين تعمل على حل القضايا العالمية ومعارضة الهيمنة الدولية ودفع العلاقات الدولية نحو تعددية الأقطاب.

زيارة الرئيس الصينى إلى روسيا

وكان صل الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين الماضي، إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيحيط الرئيس الصيني بموقف روسيا من التسوية للأزمة الأوكرانية، قائلا في تصريح صحفي: "بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين موقف الجانب الروسي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الزعيمين سيجريان محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية، و"سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي، ولكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينج".