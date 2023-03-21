حالة واحدة تلغي عقوبات «خماسية صن داونز» على لاعبي الأهلي (خاص)

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن توقيع عقوبات ضد لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي صن داونز بخماسية مقابل هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي، أن مجلس إدارة قلعة الجزيرة أجمع على تأجيل فرض العقوبات لما بعد لقاء الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي تعد بمثابة طوق النجاة نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.



وأشار المصدر إلى أنه في حال تأهل الأهلي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا سيتم رفع العقوبات على اللاعبين بسبب لقاء صن داونز وعدم تطبيقها وسيتم مضاعفة مكافأة الفريق للصعود للأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول النادي الأهلي ملامح قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول بالنادي عقب اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ووضع كولر 5 لاعبين على قائمة الراحلين عن صفوف فريق الأهلي بشكل نهائي بقرار من كولرعلى أن يحسم مصير باقي اللاعبين مع نهاية الموسم.

وأخطر كولر إدارة الكرة خلال الجلسة التي جمعت بينهم قبل سفره إلي مسقط رأسه بسويسرا بعدم رغبته في استمرار الخماسي ميكيسوني و أيمن أشرف وبرونو سافيو ورامي ربيعة، بشكل نهائي، لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في صفوف الفريق الأحمر بخلاف الموافقة علي احتراف أليوديانج.

وحرص المدير الفني خلال حديثه مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب على التأكيد أن سبب الخسارة هو عدم تقديره لبعض الأمور بشكل منطقي سواء في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي، بالإضافة إلى عدم السفر بشكل مبكر إلى جنوب أفريقيا.

وخلق اعتراف المدير الفني للنادي الأهلي بتحمله بعض أسباب الخسارة، حالة من الارتياح لدى جهاز الكرة في القلعة الحمراء خاصة أن كولر تعهد بعدم تكرار ذلك في الفترة المقبلة بعد أن تأقلم على بعض الكواليس والأجواء في القارة الأفريقية.