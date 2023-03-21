تدشين «أسرة طلاب من أجل مصر» بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حفل تدشين للأسرة، شملت ندوة بعنوان "شباب الجمهورية الجديدة مستقبل مصر" اليوم الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى، حاضر بها الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمكلف برئاسة الجامعة الأهلية وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تأتى الندوة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ولجنة التنظيم الدكتورة هبة الدناصوري مستشار النشاط الاجتماعي والدكتور محمد عبد الجواد المشرف على المدن الجامعية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشهد الاحتفال المحاسب خالد سويلم أمين عام جامعة القناة والأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم قام الطالب محمد سليم منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بعرض الرؤية والرسالة والغايات العامة للأسرة، كما عرض لفعاليات الأنشطة والزيارات الخارجية التى تم تنظيمها لطلاب الأهلية منذ بداية الفصل الدراسي الأول إلى الآن.

فيما حرصت الطالبة سلمى محمد عبد الفتاح رئيس إتحاد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على توجيه الشكر لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الهادى على دعمهم الكامل للأنشطة الطلابية والذى كان له أكبر الأثر في الاندماج السريع للطلاب في الحياة الجامعية، متمنية أن يكون تدشين أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة الأهلية بدايه قوية لتنظيم فاعليات أكثر.

وخلال كلمته الإفتتاحية ثمن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دور أسرة طلاب من أجل مصر في غرس روح الانتماء وتنمية حس الطلاب الوطني من خلال إكسابهم مهارات العمل التطوعى، علاوة على المبادرات والمساهمات المجتمعية التى تساعد على إنشاء مجتمع طلابى منظم؛ ليتصدروا المشهد ويشغلوا موقع صنع القرار، تحقيقاً لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2023، مُعلناً تدشين أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر إلى أن بداية الأسرة كانت في 2017 والمؤتمر الأول لها كان في نفس العام بجامعة القاهرة والبداية ب 4 ألاف طالب وطالبه إلى أن وصلنا الآن إلى 100 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المصرية، لافتاً إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أولى الجامعات الأهلية التى تنضم للأسرة مما سيجعلها تحتل الصداره بين نظرائها وسيتم اختيار منسقين منها على مستوى الجامعة الأهلية، مطالباً كل طالب بوضع خطة عمل لنفسه، لها أهداف ويعمل على تحقيقها من خلال 5 أسس هى "رؤية، مهارات، حوافز، موارد، برنامج زمنى" لتحقيق النجاح.

هذا واستهل الدكتور ناصر مندور كلمته بتقديم التهنئة للدكتور عادل حسن لتوليه منصب النائب الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية متمنياً له التوفيق والسداد في المهمه الموكله إليه مشيراً إلى أن "عادل حسن" من أكفاء المديرين التنفيذين للمستشفيات الجامعية ، لافتاً إلى أختياره يُعد خطوة البداية نحو تشكيل الهيكل الإدارى والتنظيمى للجامعة الأهلية.

وعن "أسرة طلاب من أجل مصر " أكد " مندور " أن لها فكر وكيان شديد الإحترام والتميز وأستطاعت خلال فترة وجيزة أن تحتل مكانة الصداره بين الأسر الطلابية ، مشيداً بأنشطتها على مستوى الجامعة الأم ، واثقاً أن هذا الأداء سينقل إلى الجامعة الأهلية، داعياً الطلاب بالإستفادة من تجربة الدكتور عمرو مصطفى الثريه في مجال المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن الأسرة ستساهم في تشكيل خريج مثقف ... قادر على القيادة ،مُعلناً أن الجامعة في صدد الإنتهاء من إنشاء Career Center وذلك لعمل مجموعة متميزة من الدورات التدربية التى تعمل على تنمية مهارات الطلاب الإنسانية أولاً ثم التخصصية .

ثم قام الدكتور عمرو مصطفى بشرح عرض تقديمى لأهم المشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها بوقت قصير وتكلفه قليله وبأعلى عائد.

وخلال الحفل تم إلتقاط الصور التذكارية للأسرة مع القيادات الجامعية ومنسق عام الأسرة على مستوى الجامعات المصرية، كما شملت فقرات حفل التدشين إسكتشات غنائية وفقرات تمثيلية وشعر مع توزيع جوائز مالية.