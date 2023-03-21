الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفريق أسامة ربيع يشهد رفع العلم المصرى على القاطرة الجديدة «أمين زيد»

الفريق أسامه ربيع
الفريق أسامه ربيع

يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة "أمين زيد" أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

وتعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة ضمن سلسلة تضم ٦ قاطرات جار بناؤها ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية الذي يتضمن بناء 3 قاطرات بالترسانة الصينية، و3 قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

والقاطرة الجديدة "أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالي" بقوة شد 75 طنًا تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا.

أما القاطرات الثلاث الجاري بناؤها بترسانة بورسعيد البحرية وهى القاطرات "محمد نجم" و"محمد الغمري" و"جلال الديب" فجار استكمال بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة ٣٢ مترًا، وعرضها ١٢.٨ متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى ٧٥ طنًا.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاستراتيجي أعضاء مجلس إدارة أسامة ربيع الانتهاء الأسطول البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-3-2023

برلمانى لوزير التعليم العالى: محافظ المنيا «جاتله أزمة قلبية» وملقاش دعامة فى المستشفى

تحرير 15 محضرًا خلال حملات لحماية المستهلك ببني سويف

التفاصيل الكاملة لافتتاح 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«أنا ماما يلا».. السفارة الألمانية بالقاهرة تهنئ المصريين بعيد الأم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى