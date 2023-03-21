تحرير 15 محضرًا خلال حملات لحماية المستهلك ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف،وذلك بحضور هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية ، الدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري ، مسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك،والتموين والصحة.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً لمخالفات تموينية وصحية بعدد من المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتي شملت 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم إصدار فواتير، وقد تم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.