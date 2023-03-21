الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عقد امتحانات الترم الثاني 2022/2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

موعد عقد امتحانات الترم الثاني 2023، في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدراس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات، ازدادت محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين عن الاستفسار عن موعد الامتحانات، مع اقتراب موعد الاختبارات.

موعد امتحانات الترم الثانى 2023

ويقدم "الدستور" خلال التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثانى، وموعد إجازة نهاية العام 2023.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد عقد امتحانات الترم الثاني للصفوف النقل بجيمع المراحل العمرية، حيث سيتم عقد امتحانات الترم الثانى 2023، بداية من يوم 6 مايو 2023.

وعن اختبارات الشهادات العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية، المقرر عقدها يوم السبت 27 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم السبت 10 يونيو 2023.

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

موعد امتحانات صفوف النقل 2023

وصرحت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية امتحانات الترم الثانى 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة، كالأتي :

- امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

–امتحانات الترم الثاني الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

– مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

– مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023

وتستعد الطلبة والطالبات، لعقد تاني اختبار شهري، لصفوف النقل، بالفصل الدراسي الثاني، بداية شهر أبريل المقبل، عن منهج شهر مارس، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشدد وزارة التربية والتعليم، على عدم وجود أسئلة فى الاختبارات من الأجزاء التي تمت تحدديها للاطلاع فقط، ومن يخالف ذلك، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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يوم المرأة المصرية

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