الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلماني: قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي منصفة للمرأة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت منصفة للمرأة، وهو ما يدل على الاستمرارية، فهناك خطة استراتيجية واضحة، والقيادة السياسية مؤمنة بتمكين المرأة، لا مجرد شعارات سياسية.

وأضافت «أبو شقرة» خلال لقائها على القناة الأولى: «الدولة تسير في هذه الفترة بخطوات أسرع كثيرا في طريق تمكين المرأة المصرية، أعتبر نفسي مثالا حيا للتمكين السياسي، في الماضي لم يكن لدينا في البرلمان إلا برلمانيتين، لكن العدد زاد بعد ثورة 1919 ولكن ليس بصورة كبيرة».

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الكوتة ليست الهدف، لكنها إحدى آليات تمكين المرأة، هذا الأمر نسعى إليه بشكل كبير جدا، فالناخب المصري يجب أن يكون مقتنعا بأنه سينتخب الأكفأ، للأسف الثقافة الشعبية ترسخ للثقافة النمطية للمرأة وأن مكانها المنزل».

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