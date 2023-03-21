محمد صلاح يحتفل بعيد الأم رفقة والديه بالغربية «صور»

احتفل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، بيوم عيد الأم رفقة عائلته.

ويوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس الاحتفال العالمي بعيد الأم، واستغل محمد صلاح فترة التوقف الدولي وتواجده في مصر للاحتفال مع عائلته بعيد الأم.

ونشر «صلاح» عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة «تويتر» صورتين واحدة تجمعه بوالدته والأخرى تجمعه بوالده، ضمن الاحتفالات بعيد الأم.

واستدعى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني 24 لاعبًا لقائمة المنتخب لمباراتي مالاوي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وجاء محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لخوض مباراتي التصفيات، بالإضافة إلى “أحمد حجازي، وأحمد حسن كوكا، وطارق حامد، وسام مرسي، وأحمد حمدي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، وإمام عاشور” من اللاعبين المحترفين بالخارج.



قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا



وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

ويقع المنتخب الوطني بالمركز الأخير في المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 بكوت دي فوار، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا، صاحب المركز الثالث؛ فيما يتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة وخلفه منتخب مالاوي بنفس رصيد النقاط.