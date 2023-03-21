الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. سلمى أبوضيف تنشر صورًا من كواليس «رسالة الإمام»

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

نشرت النجمة سلمى أبوضيف على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس مسلسلها رسالة الإمام، والذي يُعرض على قنوات الحياة، cbc، dmc ومنصة Watch It، وتنافس به سلمى في موسم رمضان 2023.

ومن خلال مسلسل “رسالة الإمام”، تقوم النجمة سلمى أبوضيف بشخصية هند في أولى تجاربها في الأعمال التاريخية، كما تقدم شخصيتها باللغة العربية الفصحى، وعلّقت سلمى أبوضيف على مشاركتها بمسلسلين في موسم رمضان "السنة دي أحب أتكلم عن تجربتي في رمضان في مشروعين هما المداح والإمام الشافعي اللي أنا فعلاً مبسوطة إني جزء منهم".

 وتابعت "وأنا مؤمنة إن الدورين في المشروعين دول هم اللي اختاروني وجم حياتي وربنا بعتهوملي عشان يعلموني حاجة في حياتي.. وأكثرها حاجات روحانية".

ويشارك سلمى أبوضيف بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

وفي الوقت نفسه تنافس سلمى أبوضيف بمسلسل المداح: أسطورة العشق في موسم رمضان 2023ـ، حيث تقوم بشخصية أمينة. ويشارك سلمى أبوضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورانيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما تتعاون مع النجمة غادة عبدالرازق في حكاية تحت الحزام في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه قريبًا، كما تقوم ببطولة مسلسل ما بين السطور بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة سيتم عرضه قريبًا. 

سلمى أبو ضيف الفنانة الشابة سلمي ابو ضيف رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023

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وائل لطفي

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