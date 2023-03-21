«إيتيدا» تُنظم ندوة للتعريف بـ«ميتافيرس»

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ندوة مجانية بعنوان "فصل الأسطورة عن الواقع: فهم واقع الميتافيرس"، غدًا الأربعاء، أونلاين.

وستوفر الندوة فهمًا متعمقًا لعالم "ميتافيرس" الافتراضي وما يعنيه للأفراد والشركات والمجتمع ككل، كما ستحدد عناصر الميتافيرس القابلة للتحقيق والعناصر التي لا تزال مجرد خيال علمي، وما هي التوقعات للمستقبل. وستشرح الندوة أيضًا الفرق بين التوجه والواقع، وتوفر فهمًا للتأثير المحتمل لهذا العالم الافتراضي.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تم تأسيسه في عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.