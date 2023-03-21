الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

20 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها أو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، للحد من تداعيات أزمة القطاع المصرفي.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 2000 جنيه للجرام، وعيار 24 2286 جنيهًا، وعيار 18 1717 جنيهًا، وعيار 14 1334 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ16000 جنيه.

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