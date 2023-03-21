20 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها أو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، للحد من تداعيات أزمة القطاع المصرفي.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 2000 جنيه للجرام، وعيار 24 2286 جنيهًا، وعيار 18 1717 جنيهًا، وعيار 14 1334 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ16000 جنيه.