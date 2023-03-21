الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تُشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي للاتصالات بشأن وثيقة النفاذ إلى الإنترنت

جريدة الدستور

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة عمل نظمها الاتحاد الأفريقي للاتصالات عبر الإنترنت، لمناقشة "الورقة البيضاء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت وإطار التعاون لتسهيل وصول البلدان الأفريقية، لا سيما غير الساحلية، إلى الكابلات البحرية".
 
وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة الورقة البيضاء ومراجعتها، واعتماد وتفعيل إطار التعاون المقترح لتسهيل وصول البلدان الأفريقية، لا سيما غير الساحلية، إلى الكابلات البحرية، وتلبية احتياجات البلدان الأفريقية.
 
وتتمثل أهداف الورقة البيضاء في تقييم حالة النفاذ إلى الإنترنت والبنية التحتية والأطر التنظيمية، ووضع أفضل الممارسات لتعزيز الاتصال بالإنترنت وسد الفجوة الرقمية، وتطوير إطار للتعاون والتنسيق الإقليمي لتعزيز نفاذ البلدان الأفريقية إلى الكابلات البحرية، مع التركيز على إتاحة نفاذ أفضل للإنترنت للبلدان غير الساحلية.
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي للاتصالات تأسس في عام 1977 وهو وكالة متخصصة في مجال الاتصالات. وتتمثل مهمته في تعزيز التطور السريع للمعلومات والاتصالات في أفريقيا من أجل تحقيق النفاذ الشامل والاتصال الكامل بين البلدان. ودائمًا ما تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحصول على مقعد في المجلس الإداري للاتحاد حتى تتسنى لها فرصة المشاركة في وضع الخطة المستقبلية للاتحاد والمساهمة بشكلٍ فعال في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا وتشجيع تحول القارة إلى مجتمع قائم على المعرفة.

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وائل لطفي

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