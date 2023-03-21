يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر المنصات الإلكترونية والمطلوب سواء لاستخراج بطاقة جديدة أو تجديد البطاقات القديمة عقب انتهاء مدتها، وذلك لحصولهم على حقوقهم التي منحتها لهم الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات.

رابط الاستعلام موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الصحة تحت مسمى المجالس الطبية المتخصصة لإنجاز كافة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكنوا من تقديم اوراق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة و تحديد موعد لإجراء الفحص الطبي في أحد المستشفيات الحكومية أو التابعة للقوات المسلحة.

وعادة ما يتم تحديد المستشفي القريبة من محل سكن المتقدم أو من محل عمله لتسهيل كافة الإجراءات له ويتم تحديد موعدا للخضوع للكشف وفقا للقانون والحصول على تقرير طبي يوضح الحالة الصحة للمتقدم بدقة.

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خطوات تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي للمعاقين 2023

من خلال الخطوات الإلكترونية التالية يمكن للراغبين في إجراء كشف طبي من ذوي الاجتياجات الخاصة تحديد موعدا في المستشفي التي يرغب بإجراء الفحص الشامل بها وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في إجراء الفحص الطبي من ذوي الاعاقات بدقة.

تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي.

تحديد مكان المستشفي التابعة لوزارة الصحة الراغب في إجراء الفحص الطبي بها.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة.

تسجيل وسيلة للتواصل ( بريد إلكتروني، رقم هاتف محمول).

الضغط على كلمة حفظ.

الفئات المعافاة من الكشف للحصول على بطاقات الخدمات

فعلت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة ولكن هناك فئات معفاة من إجراء الكشف الطبي للحصول على البطاقة الخدمية وهم :-

فاقدي السمع التام.