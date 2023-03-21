«خصومات هيئة الكتاب ودار الكتب والوثائق».. خطة الهيئات الثقافية في شهر رمضان

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ 6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة " تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

الدكتورة نيفين الكيلاني

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية.

الهيئة العامة للكتاب

وتُقدم هيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، طوال شهر رمضان، خصومات تصل إلى 25% على الكتب الدينية، و20 % على جميع إصدارات الهيئة، و10 % على موسوعتي "مصر القديمة"، و"وصف مصر"، كما قررت أن يكون العمل بمنافذ الهيئة بالقاهرة والجيزة على فترتين، ولفترة واحدة بباقي المنافذ بالمحافظات، وذلك لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد من الجمهور.

دار الكتب والوثائق القومية

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الأنشطة على مدار الشهر الكريم، منها حفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي، وآخر لذوي الهمم، إلى جانب إطلاق المسابقة السنوية "كل يوم سؤال"، والتي تقام للعام السادس، وتعلن نتيجتها 29 رمضان على صفحة مركز توثيق بحوث الطفل على الفيسبوك، كذلك تقام ورش فنية، وتصميم زينة، وفانوس رمضان، إضافة إلى عرض أفلام قصص الأنبياء، ورش زخرفة إسلامية، وعقد عدد من الندوات، وبالمكتبات الفرعية لدار الكتب تقام العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورش رسم وتلوين ومسابقات، ندوات ثقافية وتوعوية، قراءة قصص، ورش إعادة تدوير، مسابقات الشطرنج وألعاب ذكاء، وعروض مسرح العرائس لروادها.