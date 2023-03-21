الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الجامعات بمصانع شركة النصر للكيماويات و«الرمال السوداء»

جريدة الدستور

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي تعد من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال بالشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

يأتي ذلك استمراراً لحملة «شوف بنفسك» التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة.

كما نُظمت زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، وشاهدوا إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية الموجودة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجية.

وشملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة الذي يعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى أرض الخير وشاهدوا الأراضي المستصلحة وطرق الري والوسائل الزراعية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تنتجه من محاصيل استراتيجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة، موجهين الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة التي أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التي بثت في نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة كل التحديات بأيدي أبنائها.

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التي تنظمها القوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لدى الجيل الجديد وتعظيم روح الولاء والانتماء لهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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