ضبط 3 متهمين باستغلال الأطفال فى التسول

تمكنت مباحث الأحداث في وزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول.

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض، مبلغ مالي، حصيلة نشاطهم الإجرامي وبصحبتهما 5 أطفال.

بسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.