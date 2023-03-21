سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-3-2023

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 محركات البحث الأشهر «جوجل» خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك يقدم «الدستور» نشرة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات الذي بلغ متوسطه 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، سجل استقرارًا أمام الدولار في منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,996.13 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 ارتفاعًا في سوق دمشق، ليسجل نحو 7500 ليرة للشراء، و7550 ليرة للبيع، وانخفض سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7540 ليرة للشراء و7590 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7640 ليرة للشراء و7690 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

انخفضت سعر عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، مقابل الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم لتبلغ نحو 27,804.90 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.