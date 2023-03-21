الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إذاعات المتحدة رمضان 2023| قائمة برامج «ميجا إف إم»

ميجا إف إم
ميجا إف إم

أعدت إذاعات راديو النيل التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة مميزة للشهر الرمضاني القادم تضم مجموعة من البرامج والمسلسلات، وخلال التقرير التالي نرصد برامج وأعمال إذاعة “ميجا إف إم” في رمضان 2023.

قائمة برامج "ميجا إف إم"

- برنامج "خلاص صحينا" مع مارينا المصري الساعة 8 صباحا من الأحد للخميس.

- برنامج "المسهراتي" مع عبد الرحمن عادل الساعة 12 صباحا.

- برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" من الأحد للخميس تقديم آية حسن وهمسة إمام وحسام رضا وشريف نور الدين ودنيا صلاح عبد الله ومحمد فهمي.

- برنامج "ما كبرناش" مع نيفين محمود من الأحد للخميس الساعة 7 صباحا.

وعبر إذاعات راديو النيل المختلفة ومن ضمنها إذاعة ميجا إف إم تتواجد مجموعة مميزة من المسلسلات تضم كبار النجوم، وتأتي المفاجأة بعودة الفنانة إيمي سمير غانم للفن مرة أخرى بعد ابتعاد لما يقرب من 3 أعوام، حيث تقدم عبر راديو النيل مسلسل "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومى فؤاد ويذاع يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء، كما يقدم النجم الكبير أحمد حلمي مسلسلا كوميديا جديدا باسم "مطلوب عريس" بمشاركة النجمة هنا الزاهد والفنان سامي مغاوري ويبث يوميا في تمام الساعة 4:10 مساء، ويتواجد الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي جديد باسم "صلاح التلميذ بمشاركة الفنانة شيري عادل ومصطفى غريب وإبرام سمير وعمرو عبد العزيز ويبث الساعة 5 مساء.

كما سيتم إذاعة بعض البرامج المشتركة على جميع إذاعات راديو النيل ومنها ميجا إف إم وتلك البرامج يقدمها عدد كبير من مذيعي راديو النيل تضم برامج فنية واجتماعية ودينية وغيرها من الأعمال.

قائمة برامج ميجا إف إم إذاعات المتحدة رمضان 2023 رمضان 2023 إذاعات المتحدة برامج ميجا إف إم ميجا إف إم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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