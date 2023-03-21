الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يعقد أولى اجتماعاته لتفعيل بروتوكول الري

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أولى اجتماعاته لتفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري لتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة لوزارة الري داخل نطاق المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ومديري إدارات الشئون المالية والتخطيط بالديوان.

ووجه محافظ الغربية بسرعة التواصل مع وزارة الري لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة التي سيتم طرح قطع الأراضي على أساسها، إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية المالية لتذليل العقبات والمعوقات وتيسير الإجراءات حتى يتسنى تفعيل كافة بنود الاتفاق.

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

محافظ الغربية يعقد اولى اجتماعته لتفعيل بروتوكول

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