الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن طنطا لإجراء أعمال عطل مفاجئ

قطع المياه
قطع المياه

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أعمال إيقاف محطة المياه الملاحية بطنطا، اليوم الثلاثاء، من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 2 من صباح يوم الأربعاء.

وأشار الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن إيقاف المحطة الملاحية بطنطا، سيصاحبه قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية عن مناطق، سيجر، والعديزى، والحكمة، والتجنيد،ومجمع الكليات، ومبنى قناة الدلتا، والأمن المركزى، وقرى فيشا سليم، وشونى، ودفرة، وكفر الشيخ سليم، وصناديد، ومنشية جنزور.

وأوضح أن هذا يأتى لإجراء أعمال عطل مفاجئ بخط المياه قطر 700 ملى بجوار مزلقان مرور سالم والمغذى لقريتى كفر مسعود وكفر خضر بمركز طنطا.

اليوم قطع المياه تقسيم ساعة طنطا لاجراء أعمال عطل مفاجيء

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وائل لطفي

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