الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| ريهام عبدالغفور تتمنى تقديم دور مريضة نفسية.. والزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا والحسم خلال 48 ساعة

فيريرا

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، طرح اسم خالد جلال لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد قرار الإدارة برحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

ريهام عبدالغفور: أتمنى تقديم دور مريضة نفسية

ريهام عبدالغفور

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تحب مفاجئة جمهورها من خلال الأدوار التي تقدمها في أعمالها الفنية، مؤكدة أنها تخلت عن شخصية الفتاة الهادئة منذ عام 2010.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

نهال عنبر تكشف سر خصامها لابنها 60 يوما: «كنت عايزة أسيطر شوية»

نهال عنبر

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن سبب خصامها لابنها حسام 60 يومًا، قائلة: "خاصمته هذه المدة لأنه رد عليا، كان عايز يروح ديسكو، وأنا كنت بخاف من الحاجات دي لأنه وقتها كان في سن شباب وفيه قلق". 

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى عالميًا

ارشيفة

استكملت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، مسلسل انخفاضها المستمر فقد شهدت الأسعار خلال الساعات الماضية، انخفاضا جديدا وسجلت الأسعار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صندوق دعم الأسرة المصرية يندرج في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المجتمع.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته انتصار السيسي:

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الزمالك نهال عنبر ريهام عبدالغفور أسعار الغاز الطبيعي صندوق دعم الأسرة المصرية السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

«المشاط»: مصر أول دولة تطلق التقرير القطري بالشرق الأوسط

الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة: كنوز الـ27 محافظة مشروعي الأساسي

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«معيط»: نستهدف تحويل أعباء ديون الدول النامية إلى حلول مستدامة للتعافى الأخضر

الوصيفة الأولى لملكة جمال الأناقة: تعليم الإنجليزية للكبار وتنشيط السياحة أبرز مشاريعي

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لأمهات المحافظة في عيد الأم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى