أخبار فاتتك| ريهام عبدالغفور تتمنى تقديم دور مريضة نفسية.. والزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا والحسم خلال 48 ساعة

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، طرح اسم خالد جلال لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد قرار الإدارة برحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

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ريهام عبدالغفور: أتمنى تقديم دور مريضة نفسية

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تحب مفاجئة جمهورها من خلال الأدوار التي تقدمها في أعمالها الفنية، مؤكدة أنها تخلت عن شخصية الفتاة الهادئة منذ عام 2010.

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نهال عنبر تكشف سر خصامها لابنها 60 يوما: «كنت عايزة أسيطر شوية»

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن سبب خصامها لابنها حسام 60 يومًا، قائلة: "خاصمته هذه المدة لأنه رد عليا، كان عايز يروح ديسكو، وأنا كنت بخاف من الحاجات دي لأنه وقتها كان في سن شباب وفيه قلق".

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انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى عالميًا

استكملت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، مسلسل انخفاضها المستمر فقد شهدت الأسعار خلال الساعات الماضية، انخفاضا جديدا وسجلت الأسعار.

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بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صندوق دعم الأسرة المصرية يندرج في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المجتمع.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته انتصار السيسي:

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