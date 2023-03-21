الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى

بعث الفريق أول محمـد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ جاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

كما يسعدني أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والاصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم.

وفققكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها.

وكل عام وأنتم بخير. 

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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