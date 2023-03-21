الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

احتفالا بعيد الأم.. «جوجل» يغير واجهته برسومات مشرقة

عيد الأم
عيد الأم

احتفل جوجل بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وغير واجهته ليناسب احتفالات الجميع بهذا اليوم.

وكان أول احتفال بعيد الأم عام 1908 عندما أقامت «آنا جارفيس» ذكرى لوالدتها في أمريكا وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترفا به في الولايات المتحدة.

وأول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي “فكرة” فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: “لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق”.

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يوم المرأة المصرية

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