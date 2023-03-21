احتفالا بعيد الأم.. «جوجل» يغير واجهته برسومات مشرقة

احتفل جوجل بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وغير واجهته ليناسب احتفالات الجميع بهذا اليوم.

وكان أول احتفال بعيد الأم عام 1908 عندما أقامت «آنا جارفيس» ذكرى لوالدتها في أمريكا وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترفا به في الولايات المتحدة.

وأول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي “فكرة” فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: “لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق”.