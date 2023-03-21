سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في دور ال16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

فريق سيراميكا كليوباترا تحسنت نتائجه منذ نولى المدرب التونسي معين الشعباني المسئولية ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري وينظر الشعابن لبطولة كأس الرابطة على أنها بطولة مهمة يسعى الفريق للفوز بها لتحقيق أول لقب في تاريخه لذلك سيحشد كل نجومه في المبارا ة من أجل الفوز والوصول لدور الثمانية ومواجهة الفائز من مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي ستقام يوم الأحد المقبل .

في المقابل لم يخسر سموحة أيضا في أخر ثلاث مباريات بطولة الدوري ويسعى لمواصلة نتائجه الايجابية، والمنافسة بقوة على الفوز بكأس الرابطة وأكد أحمد سامي المدير الفني للفريق أنه يتعامل مع البطولة بسياسة الخطوة خطوة والتركيز في كل مباراة بشكل منفرد لذلك يهمه أولا أن يفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا والتأهل لدور الثمانية بصرف النظر عن مواجهة الزمالك أو البنك الأهلي في هذا الدور خاصة أن المباراة لم يتحدد موعدها حتى الان .

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وعمر صلاح وبركات حجاج وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وزياد طارق وبنجامين بواتينج ومالك بوعيو وحسين فيصل ومحمد سعيد مكرونة وطارق علام وأحمد علي أمين و أليا سيلا وحسام حسن.

ويغيب عن سموحة دوكودودو لانضمامه لمنتخب بنين وصديق أوجولا وأبوبكر ليادي.

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده خالد رمضان وأحمد أبوزيد ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو .