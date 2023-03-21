الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمهيدا للانتخابات.. ملك تايلاند يحل البرلمان

ملك تايلاند ماها
ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن

أعلن ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، الاثنين، حل البرلمان استعدادا لإجراء انتخابات عامة من المرجح إجراؤها في مايو المقبل.
وفي مرسوم نُشر في الصحيفة الملكية، أقر ملك تايلاند حل البرلمان، قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء فترته الحالية التي تبلغ أربع سنوات، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
ولم يحدد المرسوم الملكي موعدا للانتخابات المقبلة، لكن دستور البلاد يوجب إجراء الانتخابات التشريعية في غضون 60 يوما من تاريخ حل البرلمان.
ومن المتوقع أن تجري لجنة الانتخابات في البلاد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد الانتخابات المقبلة والتي يرجح إجراؤها في مايو المقبل.

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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