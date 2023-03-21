الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية إضافية بـ350 مليون دولار

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، تقديمها مساعدات إضافية أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، إن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت بسحب مساعدات أمنية بقيمة 350 مليون دولار لصالح أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان".
وأوضح أن المساعدات تشمل "المزيد من ذخيرة منظومة صواريخ هايمارس ومدافع الهاوتزر ومركبات برادلي القتالية، وصواريخ هارم وأسلحة مضادة للدبابات" وغيرها من المعدات.
وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".
وأضاف: "روسيا وحدها يمكنها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن تفعل روسيا ذلك، سنقف متحدين مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك"، وفق الشبكة.

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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