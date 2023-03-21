البيت الأبيض: بايدن يرغب فى لقاء الرئيس الصينى مرة أخرى

أعلنت البيت الأبيض، الاثنين، عن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء نطيره الصيني شي جين بينغ "مرة أخرى".

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس بايدن مهتم بالتحدث مجددا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

جاء ذلك تزامنا مع لقاء الرئيس شي نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في العاسمة موسكو ضمن زيارة رسمية يجريها إلى روسيا تستمر حتى 22 مارس الجاري.

وقال كيربي إنه "لم يتم تحديد أي شيء بين القادة الأمريكيين والصينيين حتى الآن"، مضيفا أن "المسؤولين الأمريكيين يريدون التأكد من أن يتم اللقاء في الوقت المناسب".

وأضاف: "من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، لا سيما الآن حيث التوترات عالية للغاية"، وفق الشبكة.

وكان بايدن التقى لأول مرة مع شي لثلاث ساعات في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية.