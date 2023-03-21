الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يرغب فى لقاء الرئيس الصينى مرة أخرى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت البيت الأبيض، الاثنين، عن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء نطيره الصيني شي جين بينغ "مرة أخرى".
وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس بايدن مهتم بالتحدث مجددا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
جاء ذلك تزامنا مع لقاء الرئيس شي نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في العاسمة موسكو ضمن زيارة رسمية يجريها إلى روسيا تستمر حتى 22 مارس الجاري.
وقال كيربي إنه "لم يتم تحديد أي شيء بين القادة الأمريكيين والصينيين حتى الآن"، مضيفا أن "المسؤولين الأمريكيين يريدون التأكد من أن يتم اللقاء في الوقت المناسب".
وأضاف: "من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، لا سيما الآن حيث التوترات عالية للغاية"، وفق الشبكة.
وكان بايدن التقى لأول مرة مع شي لثلاث ساعات في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«آراب نيوز»: اكتشاف معبد إسنا يسهم فى زيادة تدفق السياح إلى الأقصر

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى محلات الصاغة

وزير الرى يصل نيويورك للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة عقد المياه

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان