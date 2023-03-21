القوات الأوكرانية تستهدف أراضى جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها "الناتو"، خلال 17 دقيقة على عدة مناطق بالجمهورية .

وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، "بعد منتصف الليل، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية، الساعة 00.19 - التجمع السكني، كارلوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155، الساعة 00.23 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك ( منطقة كيروف)".

وأضاف، "جرى إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم.. الساعة 00.36 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي)، أطلقت ست قذائف عيار 155 ملم".

يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".

وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه وهي مدافع ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.أيتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.

