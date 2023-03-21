الرادارات الحديثة تلتقط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، ومنها تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1243 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،345 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائى، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.