الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، ومنها تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1243 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،345 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائى، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

24 ساعة إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة العامة للمرور أسفرت الإجراءات القانونية اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

272 مليون سائح محتمل لمصر.. وهذه معوقات قدومهم

141 أداة رقابية لوزير التعليم العالي في البرلمان اليوم

إيلون ماسك يُحذر من خطر كبير يُهدد الولايات المتحدة بعد انهيار «سيليكون فالي»

الرادارات الحديثة تلتقط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان