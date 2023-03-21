حياة مثل غيرها

هو عنوان الفيلم الفرنسي البلجيكي (التسجيلي الطويل) الذي حصد الجائزة الكبرى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة في دورته الرابعة والعشرين، والفيلم يتحدث عن الحياة المعتادة التي هي مثل غيرها وتشبه غيرها من الحيوات التي يعيشها غالبية البشر دون أن يدركوا حقيقة الحياة وأنها لا تعني مجرد البقاء على قيدها دون أن يعيش الفرد ما يريده ويبقى الحال على ما هو عليه حتى انقضاء الأجل فنحن نحيا فعلياً عندما نفعل ما نحب ونختار ما نريد دون أن تسيرنا الحياة كما لا نريد.

وقد أدركت مخرجة الفيلم الفرنسية الشابة (فاوستين كروس) والتي تشبه أبويها و تختلف عنهما في ذات الوقت .. فالجينات تفرض صفات مشتركة حتى يقرر الفرد ويختار ما يجعله فريداً مختلفاً ليس عشقاً للاختلاف في ذاته بل لتصبح لديه حياته وبصمته الخاصة و(فاوستين) مخرجة العمل لم تحب اسمها الذي لم تختاره و اختاره لها أبويها اللذان أحبتهما و قررت ان تكون حكماً عادلاً بينهما في المباراة الاسرية التي عاشتها مع أسرتها كغالبية الاسر عندما تمر بأزمات مع مرور الوقت.

أما المحرك الفعلي أو اللحظة الفارقة التي دفعت (فاوستين) لتصنع فيلمها الفريد الأول - بعد مشروع تخرجها والذي كان عنوانه (الكاره) - هو إحساسها الذي لم يفارقها منذ عمر السابعة عندما حطمت امها الاطباق في مطبخ البيت بسبب مشاغباتها هي و أخيها في غرفتهم فقالت الطفلة لنفسها آنذاك (أمي لا تحبني و انا من تسببت في اكتئابها) ورغم أن الأم تركت رسالة مكتوبة لابنتها تقول لها فيها (أحبك اكتر مما تتصورين) ظلت فاوستين تعتقد العكس وبمرور الوقت وبعد أن كبرت الفتاة وهرمت الأم وشاهدت (فاوستين) شرائط الفيديو التي وثق فيها والد ( فاوستين) حياته مع أولاده و زوجته (لافاليري) قررت (فاوستين) أن تصنع فيلماً كأبيها المولع بالتصوير والذي يهوى صناعة الأفلام لدرجة جعلته بعتقد أن الكاميرا التي يحملها على كتفه صارت جزءً منه و من حياته - بل حياتهم جميعا - و جزءً من جسده و ذراعة حيث كانت الكاميرا لا تفارقه ولا تفارق كتفه والتصقت به لتوثق كل لحظة من لحظات حياته وحياة أسرته وورثت الابنة حب التصوير وعشق السينما عنه وعن أمها التي عملت قبل إنجابها بدأب كفني ماكياج حتى احترفت المهنة وتكسبت منها وصار دخلها أكبر من دخل زوجها وأثنى على عملها في أحد المرات الرئيس الفرنسي (جاك شيراك).. و كغيرها من غالبية نساء الأرض أنجبت (لافاليري) طفلين في عامين متتاليين وبدأت تدريجيا تفقد وظيفتها ومشوارها العملي ومعهما عشقها للحياة التي كانت تعيشها كما تريد فأصبح لها الآن دور آخر (دور الأم) أما الزوج فحياته لم تتغير وظل كما هو ولم يمنعه تحوله لأب من ممارسة ما يهوى فظل يصور ويوثق حياته وحيواتهم حتى وهم نائمون وكان هذا هو دوره في حياتهم أما (الزوجة الأم) فكانت تمارس عدة أدوار

دور الزوجة بكل متطلباته من طهي وترتيب وتنظيف وشراء لوازم البيت ودور الأم و توقفت عن أداء أي دور آخر حتى أصبحت حياتها روتينية مملة ولم تستطع السجائر التي كانت تدخنها (لافاليري) بشراهة منذ سن الـ14 أن تخفف من حدة اكتئابها.. وبالطبع بعكس عشقها للتدخين وهي في سن صغيرة أشياءً كثيرة عن طبيعة شخصيتها التي تميل للحرية و الجموح و حب التغيير والحركة و المغامرة و السفر و غير المألوف و الحياة البوهيمية الصاخبة البعيدة كل البعد عن الرتابة و الروتين لذلك التحمت بكواليس السينما و تنقلت مع صناعها و صاحبت الممثلين و شاهدت أدوارهم التي ساعدتهم على ادائها ببراعة بفضل اجادتها لفن الماكياج و جابت معهم المدن و التحمت بصخب باريس بعيداً عن القرية النائية التي كانت تعيش فيها مع اسرتها في بلجيكا ..و لم يساعدها على كسر الملل سوا مضاضات الاكتئاب و فجأة و في بوم كان فارقاً في حياة تلك الاسرة و بعد عودة (لافاليري ) من المتجر للبيت و معها كل احتياجاتهم من الاكل و الشراب كانت الكاميرا ملتصقةً بكتف زوجها كالمعتاد و أجرى معها حواراً مسجلا كعادته ظناً منه انه يمسك هكذا باللحظة كي لا تفلت منه و كأنه بهذه الطريقة يتشبث بالحياة و يبعد الموت عن نفسه و كانت الزوجة دوماً مفعول به و فيه و عليها الامتثال و الاستجابة و التطبيع مع ما يحدث حولها ودوماً ما كانت تمثل دور الراضي القانع المتسق مع ما بحدث لها و كانها راضية عن نفسها و عن حياتها حتى جاءت لحظة المكاشفة و المصارحة ( لحظة الانفجار ) التي عبرت فيها ( لافاليري ) المرأة عن غضبها و عندما سألها الزوج عن سبب غضبها كان ردها ( كل شيء ) ( المجتمع كله ) ( المجتمع الذكوري البطريركي ) الذي دوما ما يتسلط و يكذب و انها تحتقر ذاك و انها غاضبة و مكتئبة و لم يعد بوسعها التطبيع مع كل ما يحدث

و هنا حدث ما يشبه الإفاقة للزوج الذي توقف منذ تلك اللحظة عن تصوير زوجته بعد انهيارها .. و بعد ان كبرت الابنة و شاهدت كل مشاهد و تفاصيل حياة اسرتها و استمعت بامعان للحوارات المسجلة و لمست معاناة امها كامرأة خصوصا بعد ان نضجت الفتاة و اقتربت من عوالم الاناث و عايشت ما بعايشنه في المجتمع و اصبح باستطاعتها فهم مشاعر الانثى و اقتربت من اداءات الذكور و منهم والدها التي اجرت معه حواراً حول السبب في تعاسة امها .. و السبب في توثيقة لحيواتهم فراوغ و انكر بشكل غير مباشر انه كان احد اسباب تلك التعاسة و ان له ضلع فيها و برر شغفه و استمراره في توثيق حيواتهم -دون ان يلتفت و هو يمارس ما يحب لتعاسة شريكته ( لافاليري )- بأنه اراد ان يريها الجانب الجميل المشرق في حياتهم لانها كانت لا ترى سوا الوجه القاتم ..و رد على ابنته بالانجليزية فسألته عن سبب تحدثه معها بالانجليزية فراوغ مرة اخرى ففي حقيقة الامر الاب كغيره من الذكور كان يتيه بنفسه و بأسفاره التي مارسها بمفرده تاركاً شريكته لتهتم وحدها بشئون البيت و الابناء في غيابه فسافر لدول عدة و لم يصطحبها معه سوا مرة واحدة في رحلة لبريطانيا التي لم تحبها و كان حلمها السفر لبلاد كثيرة بل و العيش في كهوف جبال الهملايا و ان يتعلم الابناء في البيت فرفض وأيدته الام في ان المدرسة مهمة اجتماعيا للاولاد .. فصوت العقل كان يغلب دوما على ( لافاليري) التي ترضخ دوما لمصلحة ابناءها و بيتها رغم ان ذلك كان يتعارض دوماً مع رغباتها و ما تحبه هي ! بل و احيانا كانت تجلد ( لافاليري ) ذاتها و تصف نفسها بالشاردة الجامحة كقطاع الطرق و انها مريضة بمرض اسمه ( الحرية ) ! في حين ان البيئة التي حولها ( المجتمع البطريركي ) تجعلها تمتثل لكل ما لا تحب .. فحياتها كحيوات غيرها فلماذا تريد هي شيئاً متفرداً او مغايراً او مختلفاً ؟! و لماذا تحتج و تكتئب ؟ فهنالك الالاف من النساء حولها تزوجن و انجبن و تغيرت حيواتهن و قدمن تضحيات و رضين بأدوارهن و هذا هو السائد و لم يعتريهن ما اعتراها من تعاسة و اكتئاب

و لتتخلص الابنة ( المرأة ) بعد ان نضحت من كافة الاحاسيس السلبية كاحساسها بانها السبب في تعاسة امها التي لم تكن مستعدة او تريد لنفسها القيام بدور الام الذي لا يناسبها و ان هذا حقها و ان لها الحق في اختيار حياتها و رفض ذلك الدور و كافة الادوار التي فرضت عليها و من ثم تشعر امها بانها تحبها و تستعيد علاقتها الجيدة بها و لتصحح الابنة ما تبقى من حياة امها و تشعرها بان تضحياتها لم تذهب سدىً و انها تشعر بتلك التضحيات و تثمنها بل و تريد ان تعيد لها الاعتبار .. و ليشعر ايضا الزوج بزوجته و يتوقف عن الانكار و المراوغة كان هذا الفيلم الذي ربت على كتف الام التي هاجمها الاكتئاب بشراسة وادمنت مضاداته .. و ترك التدخين الشره أيضاً آثاره على وجهها الجميل فصنعت الابنة ذلك الفيلم و الذي شاهدنا فيه الام تستعيد علاقتها بالمكياج الذي كانت تضعه على وجوه غبرها و لم تضعه ابدا على وجهها هي فبدأت تضع المساحيق على وجهها لتشعر انها جميلة و ان الزينة تليق بها و انها ليست عجوزاً مريضة بل امرأة عليها ان تفرح و تمرح و اختتمت الابنة فيلمها الساحر الفريد و العذب بمشهد يجمعها بأمها بعد ان رد لها الفيلم اعتبارها و اصبحت فيه و من خلاله ( فاعلةً لا مفعول بها ) فالابنة استأذنت و شاورت امها في امر تصويرها و اجراء فيلم لها و معها و عنها على العكس من الاب الذي كان لا يرى سوا شغفه و لم يشاور زوجته فيما تريد او لا تريد و حكت ( فاوستين ) التي تمردت ليس فقط على اسمها بل على المجتمع البطريركي تماما كأمها

عن معارضة امها لتصوير الفيلم و انها اعتقدت في البداية انها ستفعل معها و فيها ما فعله معها ابيها و بعد معارضة عنيفة اقنعت (فاوستين ) المخرجة امها بان الفيلم هذه المرة سيكون لها وانه سيعبر عنها و ان الابنة ستصنعه من منظورها هي و ان الطرح فيه سيصب لصالح الام و تضحياتها و حقها في تقرير مصيرها و بالتالي إعادة الاعتبار لها و كأن الفيلم اعتذار و جائزة مهداة من الابنة ( المرأة ) لامها ( المراأة ) و بالفعل تحول الفيلم لجائزة لفاوستين و أمها .. جائزة أتتهما من مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي .. و اذا كانت ولادة ( فاوستين) قد عرقلت حياة أمها العملية فتضحياتها عادت لها على هيئة فيلم مهدى لها وكانت هي بطلته و جعلت الابنة المبدعة امها في الفيلم هي القائد .. ففي المشهد الختامي للفيلم الام و الزوجة مدام ( لافاليري )

هي من صرخت معلنةً نهاية الفيلم عندما قالت و بالانجليزية ( finish - cut )و كأنها ليست فقط القائد بل (المخرج ) بلغة السينما .. و إن لم يكن باستطاعة ( لافاليري ) اخراج حياتها كما تريد فها هي تخرج الفيلم و تصير بطلته و تقرر لحظة انتهائه بعد ان استعادت ما تبقى لها من مكانة .. فما لم تستطع ادراكه كله من قبل لم تتركه كله الان بل أدركت الكثير منه خصوصا بعد حصول الفيلم على جائزة المهرجان الكبرى

و قبل ان تعلن( لافاليري ) النهاية

اختارت مبدعة العمل مشهد ختامي بديع جمعت فيه افراد اسرتها ..و كان الاربعة معاً في مشهد ختامي واحد طغت عليه البهجة

وبدأته (فاوستين ) بمشهد للاب و هو يجهز الارض و يعدها للامرأتين ( فاوستين ) و ( لافاليري ) كي يمارسن عليها الرقص و المرح .. و بعد ان اكتفين سمحا لاحقاً بانضمام الذكرين ( الاب ) و ( الشقيق ) للمشهد حتى اصبح الاربعة معاً فالنساء اولاً و بعد ذلك يأتي و ينضم الذكور وهكذا يكون الفيلم قد قام بلم شمل الاسرة و اصلاح ما فسد و الحفاظ على ما تبقى و في ذاته هو تتويجاً ل ( لافاليري) المرأة اولا ثم لاسرتها

عاش الفن و العلاج بالفن والذي ينتصر دوماً للحياة .. و عاشت السينما اداةً للبهجة و للبوح و للمكاشفة و للمصارحة و للتغيير و الحراك التراكمي للمجتمع بل أداة ووسيلة لتحقيق العدل و ضبط الايقاع ان انحرف المسار بفعل الزمن وضغوط الحياة و بوركت( فاوستين ) تلك المبدعة التي انتصرت للسينما و انتصرت لامها و انتصرت للمرأة و انتصرت للحياة و لحب الحياة .. فالسينما حياة تنقل لنا الحيوات بمختلف انواعها ..فليس كل حياة مثل غيرها و لا يجب ان تكون الحيوات جميعها متطابقة أو نسخ مكررة و متكررة من بعضها البعض و على الكل اختيار حياته و ما يريد كي لا تصبح كل حياة مثل غيرها .

