النيابة تأمر بإرسال عينات من بانجو ضبط مع عاطل للمعمل الكيميائي لفحصها

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مسجل وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات من قبل خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي.

كما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس ديلر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج كمية من البانجو بين عملائه فى أطفيح بالجيزة، و طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة و بيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

- تفاصيل الواقعة

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنوا من ضبط كمية من مخدر البانجو بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه في أطفيح، واعترف المتهم باستخدام دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم و حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام عاطل، له معلومات مسجلة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بين عملائه، و عقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، ورصد الأوكار التي يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



و بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.