ريهام عبدالغفور: أتمنى تقديم دور مريضة نفسية

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تحب مفاجئة جمهورها من خلال الأدوار التي تقدمها في أعمالها الفنية، مؤكدة أنها تخلت عن شخصية الفتاة الهادئة منذ عام 2010.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنها خلال العامين الماضيين قدمت أدوارًا مختلفة عن بعضها، وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه لأن شغلها الشغل هو البحث عن أدوار مختلفة.

وأشارت إلى أنها في كل شخصية تقدمها وتحظى بإعجاب الجمهور فإنها تتحمل المسئولية أكثر لأنها تسعى لإرضاء الناس.

أهم ما ورثته عن والدها

وأكدت أن والدها الفنان أشرف عبدالغفور، أسسها بشكل جيد وتعلمت منه الكثير من الأمور الهامة، وطوال الوقت كانت تراه يذاكر وورثت هذا عنه وتحاول أن تتقن الشخصيات مثله.

وتابعت، أنها قدمت شخصيات مختلفة خلال العامين الماضيين، ولكن المرض النفسي والعقلي لم تدخله وتتمنى تقديمه لأنها تحب الأشياء الصعبة التي تحتاج لمذاكرة وفهم.